LIVE – Tuffi, Mondiali Doha 2024: preliminari piattaforma femminile in DIRETTA

La diretta testuale live dei preliminari della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Riusciranno le due azzurre Maia Biginelli e Sara Jodoin Di Maria a ottenere la qualifica per la finale? L’appuntamento è alle ore 8.00 italiane di domenica 4 febbraio all’Hamad Aquatics Centre di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dei preliminari della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

9.05 – Sarah Jodoin Di Maria non riesce a confermarsi. Il suo secondo tuffo le frutta 60 punti, ma attualmente è ancora prima.

8.55 – Maia Biginelli totalizza 54.60 punti con il secondo tuffo. Attualmente è quarta, ma appare difficile che – almeno per il momento – possa ambire a rientrare tra le 18 qualificate.

8.45 – In archivio il primo turno dei tuffi: al comando le cinesi, seguite però da Sarah Jodoin Di Maria, virtualmente qualificata in finale. Chiamata alla rimonta invece Biginelli, 26^.

8.39 – Non hanno tradito le aspettative le grandi attese della vigilia. Uno-due Cina: Chen al comando con 82.50 punti, seguita dalla connazionale Quan (73.50).

8.33 – Ancora salda al primo posto Jodoin Di Maria quando ci avviciniamo al termine di questa prima serie. Biginelli invece è 16^ al momento.

8.27 – Ventiquattro atlete hanno eseguito il loro primo tuffo e al comando c’è ancora l’azzurra, ex aequo con la malese Pamg.

8.17 – Fantastica Sarah Jodoin Di Maria! Tuffo da 72 punti e primo posto.

8.12 – Maia Biginelli parte con un discreto tuffo da 54 punti.

8.05 – Sono ben 46 le atlete al vie: due le italiane, Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli.

8.00 – Si parte, buon divertimento!

7.55 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale dei preliminari della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024. Tra pochi istanti si inizia!