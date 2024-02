Tennis, infortunio per Rune: “Avambraccio infiammato, serve riposo”

Problemi fisici per Holger Rune. Il danese è stato costretto al ritiro nella semifinale contro il croato Borna Coric dell’Open Sud de France di Montpellier per un fastidio all’avambraccio destro e ci ha pensato la mamma-manager Anke ha spiegare l’entità dell’infortunio. “Il suo gomito/avambraccio era già dolorante ieri (venerdì, ndr) e l’accordo era che se si fosse ripresentato e non fosse possibile gestirlo con un trattamento, avrebbe dovuto fermarsi – ha spiegato Anke ai microfoni di TV2 -. C’è un’infiammazione e il riposo è quello che gli ci vuole“. “Naturalmente non bisogna mai sottovalutare certi segnali del proprio corpo” ha sottolineato la mamma del numero 7 del ranking mondiale, che ora punta a recuperare la forma in vista del prestigioso ATP500 di Rotterdam.