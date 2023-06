Tsitsipas-Ofner oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Stefanos Tsitsipas affronterà Sebastian Ofner negli ottavi di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il greco ha vinto tre match in sordina (essendo dalla stessa parte di tabellone di Alcaraz e Djokovic), ma finora ha convinto e resta un giocatore da non sottovalutare affatto. Dopo le passeggiate contro Carballes Baena e Schwartzman, per lui si prospetta un altro incontro ampiamente alla portata. Sfiderà infatti il qualificato Ofner, bravo a sfruttare un tabellone alla portata ma difficilmente in grado di impensierire Tsitsipas. Il greco ha vinto l’unico precedente, nel 2017 ad Anversa nel draw cadetto.

Tsitsipas e Ofner scenderanno in campo oggi, domenica 4 giugno, come 4° match non prima delle 16:30 sul Suzanne Lenglen.