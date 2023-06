Lecco-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Semifinale Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Cesena, match del Rigamonti-Creppi valevole per la semifinale della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Il club allenato da Foschi, dopo aver compiuto l’impresa con il Pordenone, cerca uno storico appuntamento con la finale in vista della Serie B. La compagine bianconera, dal suo canto, vuole raggiungere l’ultimo atto per tornare in cadetteria il prima possibile. La partita di andata andrà in scena nella giornata di domenica 4 giugno alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, Sky Sport ed in chiaro su Rai Sport.

