Atalanta-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Atalanta-Monza, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Una vittoria per qualificarsi alla prossima Europa League, e non è un traguardo scontato per i nerazzurri, mentre per i brianzoli, in questo derby, viene a mancare anche l’appiglio del possibile ottavo posto. Chi vincerà al Gewiss Stadium? Fischio d’inizio alle ore 21 di domenica 4 giugno.

Atalanta-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi.