Tsitsipas-Lehecka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Jiri Lehecka se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Dopo la vittoria in cinque set ai danni di Sinner, il greco non vuole fermarsi e punta direttamente alla finale. D’altronde è lui il favorito numero uno per raggiugerla da questo lato del tabellone e non si lascerà spaventare dal ceco Lehecka, sorpresa di questo torneo ma attualmente non al suo livello. Tsitsipas ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno in semifinale a Rotterdam, e partirà ampiamente favorito. Basti pensare che un successo di Lehecka paga oltre 5 volte la posta. In palio un posto nel penultimo atto del torneo contro Khachanov o Korda.

Lehecka e Tsitsipas scenderanno in campo martedì 24 gennaio. Il match è in programma alle ore 10:30 italiane sulla Rod Laver Arena (al termine di Pegula-Azarenka). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di quarti di finale tra Lehecka e Tsitsipas. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.