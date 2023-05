Trevisan-Fett oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2023

Martina Trevisan affronterà Jana Fett al secondo turno del Wta di Rabat 2023, in programma dal 21 al 27 maggio sulla terra rossa. Dopo la vittoria al debutto contro la spagnola Parrizas-Diaz, la numero uno d’Italia torna in campo per proseguire la sua difesa del titolo. Match sulla carta agevole per Martina, opposta alla qualificata Fett, numero 266 del mondo e vittoriosa all’esordio sulla wild card Nahimana. L’unico precedente tra le due risale al 2019 (su terra rossa) e fu vinto dalla Trevisan, ma nel corso di tutti questi anni tante cose sono cambiate. In palio un posto ai quarti di finale contro Grabher o Buyukakcay.

Trevisan e Fett scenderanno in campo oggi, mercoledì 24 maggio, come 1°match alle 12:00 italiane (le 11 locali). La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà l’evento marocchino, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione.