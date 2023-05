Bronzetti-Maria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2023

Lucia Bronzetti affronterà Tatjana Maria al secondo turno del Wta di Rabat 2023, in programma dal 21 al 27 maggio sulla terra rossa. Finalmente la tennista azzurra è tornata a vincere un match a livello Wta e l’ha fatto battendo all’esordio in terra marocchina Rebecca Peterson. L’obiettivo ora è ripetersi e centrare dei preziosi quarti di finale. Un compito non facile dato che l’atleta di Rimini sfiderà ora la tedesca Maria, giocatrice di grande esperienza. La superficie si sposa però meglio con il gioco di Bronzetti, che infatti partirà leggermente favorita. Maria ha vinto l’unico precedente, quest’anno sul cemento messicano di Monterrey.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Maria scenderanno in campo oggi, mercoledì 24 maggio alle ore 12:00 italiane (le 11 locali). La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà l’evento marocchino, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione.