Travaglia-Griekspoor oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Ginevra 2023

Stefano Travaglia affronterà contro Tallon Griekspoor nel primo turno dell’ATP 250 di Ginevra 2023, torneo in programma dal 21 al 27 maggio. L’ultimo anno e mezzo non è stato certamente facile per il tennista marchigiano, sprofondato in classifica fuori dai primi 300 del ranking mondiale dopo aver avvicinato anche i primi 50 nelle scorse annate. In questi primi mesi Travaglia è riuscito a conquistare una finale challenger, ma non ha trovato costanza nei risultati. Qui a Ginevra è arrivata la prima qualificazione stagionale in un torneo ATP, con due buone e facili vittorie contro Shelbayh e Durasovic. Ora un Griekspoor che arriva da quattro sconfitte consecutive e che di certo non ha nella terra battuta la sua superficie preferita.

Travaglia e Griekspoor scenderanno in campo oggi, martedì 23 maggio. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro dalle 11:30 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Ginevra 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.