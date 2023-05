Finale Fiorentina-Inter, i palloni dei gol all’asta su Socios

Socios prepara iniziative speciali in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, in programma mercoledì 24 maggio. Al termine della gara sarà premiato sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma l’MVP powered by Socios.com, che sarà assegnato al miglior giocatore della sfida, sulla base delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Nei giorni successivi al match, invece, scatterà l’asta sulla piattaforma per i palloni dei gol della Finale attraverso l’app Socios.com. “Come già avviene in campionato – spiega la Lega Serie A in una nota -, i palloni saranno raccolti durante la partita, la loro autenticità sarà verificata su Gameused.com powerd by Chiliz, la Blockchain dello sport, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone”.

“Sono ormai molte le iniziative che stiamo realizzando con il nostro partner, Socios.com, per coinvolgere sempre più i nostri tifosi. La novità di questo anno è stata la possibilità per i tifosi di assicurarsi i palloni originali dei gol più importanti della Serie A – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il grande successo di pubblico conferma come sempre più persone vogliano cristallizzare il momento di felicità che genera un gol della propria squadra garantendosi il pallone protagonista di quella impresa. Per questo motivo abbiamo deciso di offrire questa opportunità agli appassionati anche in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa”.

Soddisfatto il fondatore e CEO di Socios Alexandre Dreyfus: “Possedere il pallone con cui la propria squadra ha segnato un gol importante è il miglior modo possibile per possedere un pezzo di storia dello stesso club. Si tratta di un’opportunità enorme per gli appassionati di sport, come abbiamo visto nel corso di quest`anno in occasione della Supercoppa Italiana e durante le partite di Serie A – ha affermato -. Siamo estremamente felici di mettere a disposizione dei tifosi anche i palloni della finale di Coppa Italia, grazie alla nostra partnership con la Lega Serie A”.