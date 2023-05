Tabellone Atp Ginevra 2023: Ruud guida il seeding, presente Cecchinato

Il tabellone principale del torneo Atp di Ginevra 2023, che si svolgerà sulla terra rossa svizzera da domenica 21 maggio a sabato 27 maggio. Si tratta del primo step dopo gli Internazionali d’Italia, ma allo stesso tempo dell’ultimo passaggio prima dell’attesissimo appuntamento con il secondo torneo del Grande Slam, il Roland Garros. A guidare il seeding è il norvegese Casper Ruud, mentre dall’altra parte del main-draw c’è lo statunitense Taylor Fritz. Al momento, in attesa delle qualificazioni, l’unico rappresentate dei colori italiani è Marco Cecchinato. Tra i big spiccano anche le presenze di Alexander Zverev e Grigor Dimitrov, rispettivamente numero tre e quattro del tabellone ed entrambi partecipanti grazie alle wild card. Ecco il tabellone principale completo del torneo Atp di Ginevra 2023.

TABELLONE ATP GINEVRA 2023

PRIMO TURNO

(1) Ruud bye

(PR) Dellien vs Wolf

Jarry vs Lajovic

(Q) vs (6) Griekspoor

(3) (WC) Zverev bye

Eubanks vs (WC) Paire

Wu vs Huesler

Cecchinato vs (5) Shelton

(7) Zapata Miralles vs (Q)

(Q) vs O’Connell

(Q) vs Carballes Baena

(4) (WC) Dimitrov bye

(8) Mannarino vs Krajinovic

(PR) Pella vs Ivashka

Bublik vs Giron

(2) Fritz bye