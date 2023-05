Agamenone-Diaz Acosta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Franco Agamenone se la vedrà contro Facundo Diaz Acosta nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. L’azzurro proverà per il secondo anno consecutivo a staccare il pass per il main draw. Non sarà facile contro il solido argentino, che quest’anno si sta esprimendo su grandi livelli nel circuito dei Challenger. Non a caso sarà proprio Diaz Acosta a partire nettamente avanti nei pronostici secondo le quote dei bookmakers. Agamenone, tuttavia, possiede la consistenza da fondocampo per poter reggere il braccio di ferro contro il tennista albiceleste. In palio per il vincitore di questo match un secondo turno contro uno tra l’australiano Alex Bolt oppure l’ucraino Oleksii Krutykh.

Agamenone e Diaz Acosta scenderanno in campo oggi (martedì 23 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 10.00 sul Court 11. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Agamenone e Diaz Acosta garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.