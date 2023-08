Travaglia-Cazaux oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming turno di qualificazione US Open 2023

Stefano Travaglia affronterà Arthur Cazaux nel turno decisivo delle qualificazioni degli US Open 2023. Due rimonte importanti, che danno fiducia, ma che allo stesso tempo l’azzurro potrebbe anche pagare in quest’ultimo round del draw cadetto. Così il marchigiano è giunto a giocarsi l’accesso al tabellone principale dello slam newyorkese. Senza dubbio una bella storia per l’ex top-60 al mondo, che dopo un 2022 negativo quest’anno si era ritrovato addirittura fuori dai primi 400 per qualche settimana. Poi una lenta risalita, tanta incostanza ma alla fine quasi per il rotto della cuffia è riuscito ad entrare in queste qualificazioni e ora può tornare nel main draw. Non sarà facile, il giovane francese è in forte crescita, vicino ai top-100 e ha battuto nettamente Bergs e Mochizuki nei turni precedenti.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Travaglia e Cazauz scenderanno in campo oggi, sabato 26 agosto, come 2°match dalle 19:00 italiane. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.