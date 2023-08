Alexandrova-Sorribes Tormo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Cleveland 2023

Ekaterina Alexandrova se la vedrà contro Sara Sorribes Tormo nella finale del WTA 250 di Cleveland 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città americana. A contendersi il titolo saranno due giocatrici protagoniste di un percorso netto. Alexandrova ha perso un solo set, ai quarti contro la cinese Wang, mentre Sorribes Tormo neanche uno, eliminando un’avversaria dopo l’altra in maniera particolarmente agevole. La spagnola ha vinto l’unico precedente, nel lontano 2016 a Linz, ma secondo i bookmakers sarà la russa a scendere in campo con i favori del pronostico.

Alexandrova e Sorribes Tormo scenderanno in campo oggi, sabato 26 agosto, alle ore 19:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo americano garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.