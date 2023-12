Tottenham, Son dopo la sconfitta: “Inaccettabile, una delusione”

Son Heung-minci commenta duramente la sconfitta subita dal Tottenham contro il West Ham: “Perdere questa partita è inaccettabile. Siamo già passati in vantaggio cinque volte di seguito e loro sono tornati da noi. È sempre difficile giocare contro il West Ham, ma siamo stati deboli. In Premier League non sai cosa possa succedere. Devi uccidere le partite. È inaccettabile. I giocatori devono assumersi la responsabilità, i tifosi non se lo meritano. Dobbiamo giocare con più energia, soprattutto in casa. Che lo meritiamo o no, dobbiamo andare avanti e recuperare. È una delusione per i tifosi“.