Betis, Borja Iglesias e il gusto retrò: va all’allenamento con una Panda d’epoca (VIDEO)

di Redazione 11

L’attaccante del Betis, Borja Iglesias non è passato inosservato all’esterno del centro sportivo della società andalusa e non solo per i tanti autografi firmati. Come mostra un video del giornalista di El Desmarque Alvaro Borrego, il centravanti si è presentato all’allenamento con una Seat Panda d’epoca, identica a quella del 1980 della casa iberica, gemella della Fiat. Un gusto per il retrò, ma non solo. Qualche mese fa infatti Borja Iglesias fu il protagonista di una campagna di marketing della casa di autonoleggio, Sixt, che aveva sfruttato il soprannome del giocatore ‘Panda’ per farlo posare sulla mitica vettura. A mesi da quella pubblicità, però, Borja Iglesias sembra essersi affezionato ad una macchina storica. Proprio come milioni di persone.

VIDEO