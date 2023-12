Sollevamento pesi, Grand Prix Qatar 2023: Lucrezia Magistri nona nei 59 kg

Lucrezia Magistris è nona nei -59 kg al Grand Prix del Qatar 2023. Tre record italiani per l’azzurra, che ha alzato nello strappo subito 97 kg e 102 kg per poi fallire i 103 kg. Nello slancio, invece, buoni solo i 115 kg iniziali con 118 e 119 kg non validi. Totale di 217 kg e nono posto complessimo. Vince la cinese Luo con 247 kg, 108kg allo strappo e 139 kg allo slancio, davanti alla nordcoreana Gyong, 243 kg, e alla canadese Charron, 233 kg.