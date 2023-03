Tiro a volo, Coppa del Mondo Doha 2023: Simona Scocchetti sul podio nello skeet

Parte con un podio la spedizione italiana in quel di Doha, dove va in scena la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo. Nello skeet femminile è terzo posto per Simona Scocchetti, la quale in finale chiude con 27 piattelli andati a segno. Per assegnare il titolo si è andato allo shoot-off tra le due americane Kimberly Rhode e Samantha Simonton, con la prima che è riuscita a prevalere e salire sul gradino più alto del podio con un piattello di margine. In precedenza si era fermata invece in semifinale – vinta dalla Scocchetti – Diana Bacosi, che aveva perso uno shoot-off proprio con la Simonton poi medaglia d’argento. Non era riuscita a trovare un posto tra le prime otto Martina Bartolomei, 22esima dopo gli ultimi 50 piattelli di qualificazione in mattinata.

Nel corso del pomeriggio andrà in scena anche la gara dello skeet uomini, anche in questo caso con due azzurri in grado di conquistare l’accesso alle semifinali: si tratta di Luigi Lodde e Gabriele Rossetti, rispettivamente terzo e quarto dopo le eliminatorie.