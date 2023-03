Caso plusvalenze, il TAR del Lazio dà ragione alla Juventus: via libera alla carta “segreta”

Un punto a favore della Juventus nell’ambito del caso plusvalenze che la sta interessando. Il TAR del Lazio ha infatti dato ragione alla difesa bianconera, permettendo ai legali del club di ottenere la famosa carta “segreta” datata 14 aprile 2021 in mano a FIGC e Covisoc. Fino ad oggi la Juventus, ma anche gli altri club coinvolti nell’indagine sulle plusvalenze, avevano chiesto di poter visionare il documento. Richieste respinte dal procuratore federale Giuseppe Chinè. Ora il TAR del Lazio ha ordinato alla Covisoc di consegnare entro sette giorni copia della nota della Procura Federale.

Si tratta di un dettaglio decisamente importante per la difesa bianconera, poiché quel 21 aprile 2021 andrebbe indicato come data di instaurazione del procedimento e quindi, secondo i tempi previsti dall’iter processuale sarebbero inutilizzabili gli atti di indagine successivi al 14 luglio 2021 e dunque – sempre secondo i difensori della società piemontese – l’azione disciplinare sarebbe inammissibile. La carta entra a tutti gli effetti negli atti del ricorso bianconero, ora sarà il Collegio di Garanzia ad esprimere il suo giudizio su di essa e in generale sul procedimento.