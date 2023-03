Liverpool, il proprietario Henry: “Impegnati in un progetto a lungo termine, cerchiamo rinforzi”

Il proprietario del Liverpool John W. Henry, capo gruppo del Fenway Sports Group, ha parlato della situazione societaria del club inglese, ribadendo la volontà di non vendere. Queste le sue parole ai microfoni di Liverpool Echo: “Anche se abbiamo formalizzato un processo volto a identificare potenziali investitori per il club, restiamo pienamente impegnati in un progetto vincente a lungo termine. Sin dal nostro arrivo nel 2010, i nostri sforzi sono concentrati a garantire la salute e la competitività del club nel lungo periodo. I nostri investimenti nel club non sono mai stati a breve termine. Questo approccio ha avuto successo nel lungo periodo. Abbiamo visto molte squadre di calcio percorrere strade insostenibili mentre noi abbiamo e continueremo a concentrare la nostra attenzione su investimenti intelligenti sul mercato e rimaniamo incredibilmente orgogliosi della nostra squadra. Continueremo anche a investire nelle infrastrutture, a dimostrazione di quanto il Fenway Sports Group prenda seriamente le proprie responsabilità. Il nostro impegno nel club resta più forte che mai”.