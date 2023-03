Calendario Coppa del Mondo Doha 2023 tiro a volo: programma, orari e tv

Torna lo spettacolo del tiro a volo: ecco il calendario della Coppa del Mondo di Doha 2023. Il massimo circuito mondiale fa tappa in Qatar, dove dal 4 al 13 marzo andranno in scena le gare individuali e a squadre delle specialità Skeet e Trap. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista: azzurre e azzurri sono pronti a scendere in pedana per conquistare piazzamenti importanti in ottica ranking mondiale.

DIRETTA TV E STREAMING – Tutte le fase finali delle gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della ISSF (International Shooting Sport Federation). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione. Scopriamo dunque il programma delle gare della Coppa del Mondo di Doha 2023 con date e orari italiani (due ore in meno di Doha).

Calendario Coppa del Mondo Doha 2023 tiro a volo

(in grassetto le finali)

LUNEDI’ 7 MARZO

6:00-14:00 Skeet uomini 75 piatteli

6:00-14:00 Skeet donne 75 piatteli

MARTEDI’ 7 MARZO

6:00-11:30 Skeet uomini 50 piatteli

6:00-11:30 Skeet donne 50 piatteli

12:30 Skeet donne Relay 1 – Diretta Youtube ISSF

13:00 Skeet donne Relay 2 – Diretta Youtube ISSF

13:30 Finale Skeet donne – Diretta Youtube ISSF

14:00 Skeet Men Relay 1 – Diretta Youtube ISSF

14:30 Skeet uomini Relay 2 – Diretta Youtube ISSF

15:00 Finale Skeet uomini – Diretta Youtube ISSF

16:00 Cerimonia di premiazione

MERCOLEDI’ 8 MARZO

6:00-12:00 Skeet squadre miste

13:30 Finale medaglia di bronzo Skeet squadre miste – Diretta Youtube ISSF

14:00 Finale medaglia d’oro Skeet squadre miste – Diretta Youtube ISSF

15:00 Cerimonia di premiazione

VENERDI’ 10 MARZO

8:30-15:45 Trap uomini 75 piattelli

8:30-15:45 Trap donne 75 piattelli

SABATO 11 MARZO

6:30-11:40 Trap uomini 50 piattelli

6:30-11:40 Trap donne 50 piattelli

6:30-11:40 Trap squadre miste

12:15 Trap donne Relay 1 – Diretta Youtube ISSF

12:45 Trap donne Relay 2 – Diretta Youtube ISSF

13:15 Finale Trap donne – Diretta Youtube ISSF

13:45 Trap uomini Relay 1 – Diretta Youtube ISSF

14:15 Trap uomini Relay 2 – Diretta Youtube ISSF

14:45 Finale Trap uomini – Diretta Youtube ISSF

15:45 Cerimonia di premiazione

DOMENICA 12 MARZO

6:30-11:40 Trap suqadre miste

13:15 Finale medaglia di bronzo Trap squadre miste – Diretta Youtube ISSF

13:45 Finale medaglia d’oro Trap squadre miste – Diretta Youtube ISSF