Ternana-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Sampdoria, match del Libero Liberati valevole per la prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, si sono salvati dal baratro della Lega Pro soltanto all’ultima giornata nella scorsa stagione, e quest’anno vorrano certamente fare meglio, e gli ospiti invece, puntano forte sulla promozione in Serie A, appena retrocessi dalla massima serie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport Calcio, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. Sportface vi offrirà la diretta testuale del match.

