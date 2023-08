LIVE – Ternana-Sampdoria, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di sabato 19 agosto la Ternana ospiterà la Sampdoria in occasione della prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di Serie B 2023/2024. La sfida del Libero Liberati incrocia una squadra che in questa stagione punta forte sulla promozione in Serie A, ovvero gli ospiti, appena retrocessi dalla massima serie, e gli umbri, che invece si sono salvati dal baratro della Lega Pro soltanto all’ultima giornata nella scorsa stagione. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5

Ternana-Sampdoria (Ore 20:30)