Serie B 2023/2024: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023/2024. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la sconfitta all’ultimo secondo in finale dei playoff, i pugliesi del Bari puntano forte alla promozione diretta contro un’altra grande caduta del calcio italiano, che col tempo sta provando a rialzarsi: il match si terrà allo stadio San Nicola alle ore 20:30, per dare il calcio d’inizio a questo nuovo ed entusiasmante campionato di cadetteria. Qui di seguito, tutti i risultati delle gare e la classifica.

LA CLASSIFICA

Ascoli Bari Catanzaro Cittadella Como Cosenza Cremonese Feralpisalò Lecco Modena Palermo Parma Pisa Reggiana Sampdoria Spezia Sudtirol Ternana Venezia X (ancora da decidere)

RISULTATI

PRIMA GIORNATA

VENERDI’ 18 AGOSTO

20:30 Bari-Palermo

SABATO 19 AGOSTO

20:30 Cosenza-Ascoli

20:30 Cremonese-Catanzaro

20:30 Ternana-Sampdoria

POSTICIPATA Pisa-Lecco

POSTICIPATA X-Modena

DOMENICA 20 AGOSTO

18:00 Sudtirol-Spezia

20:30 Cittadella-Reggiana

20:30 Parma-Feralpisalò

20:30 Venezia-Como