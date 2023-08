Frosinone-Napoli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:30 di sabato 19 agosto il Napoli di Rudi Garcia farà visita al Frosinone in occasione della prima giornata di Serie A 2023/2024. Senza Kvaratskhelia, i partenopei campioni d’Italia cercano i tre punti allo ‘Stirpe’. Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite alla 1ª giornata di Serie A in quella che è già una striscia record per i nel primo match stagionale nel massimo campionato per il club azzurro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.