Ternana-Frosinone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Frosinone, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine di casa è arrivata alla fine di una stagione deludente, e i playoff potrebbero essere una possibilità, anche se davvero molto remota. Gli ospiti invece, sono i campioni di Serie B, e vorranno certamente salutare il campionato cadetto con una vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport Football, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

