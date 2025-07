I 34 atleti che faranno parte della nazionale di nuoto italiana che prenderà parte alla 22esima edizione dei campionati mondiali, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto.

Varata la nazionale di nuoto che prenderà parte alla 22esima edizione dei campionati mondiali, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto. Convocati 34 atleti: 16 ragazze e 18 ragazzi. Iscritte tutte le staffette. La più giovane del gruppo è Bianca Nannucci, 17 anni compiuti il 24 marzo scorso, che mercoledì ha vinto il titolo europeo giovanile dei 200 stile libero; la più matura è la velocista 32enne Silvia Di Pietro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La squadra è guidata dai campioni olimpici Gregorio Paltrinieri, impegnato in tutte le gare del nuoto in acque libere dal 16 al 20 luglio, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi e dalle plurimedagliate internazionali Simona Quadarella e Benedetta Pilato. Numerosa la presenza dei giovani, coi diciottenni Carlos D’Ambrosio (il più piccolo dell’intera delegazione italiana alle Olimpiadi di Parigi) e Sara Curtis, che avviano il rinnovamento del gruppo in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

“La direzione tecnica della squadra nazionale ha mantenuto l’impegno, più volte ribadito, di favorire il ricambio generazionale attraverso la partecipazione ad un evento mondiale – sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini – Riteniamo che sia indispensabile per i più giovani acquisire esperienza internazionale di alto livello e aiutarli ad inserirsi in un gruppo eterogeneo formato da campioni e da valori medi importanti. Sono sicuro che gli atleti più esperti ne favoriranno l’integrazione. Anche per questo motivo abbiamo iscritto tutte le staffette. Il mondiale sarà difficile perché apre un nuovo quadriennio, quindi i paragoni col passato sarebbero fuorvianti. Insieme ai tecnici delle società, seguendo l’indirizzo federale, cerchiamo di lavorare per formare atleti forti che assicurino ciclicità di risultati. L’auspicio è che i giovani si migliorino e i più esperti mantengano i loro elevati standard di rendimento, fungendo da esempio e alimentando l’emulazione. Siamo fiduciosi, ma anche consapevoli che solo con il massimo impegno, personale e di gruppo, si potranno ottenere buoni risultati”.

Le gare si svolgeranno alla World Aquatics Championships Arena, presso il Singapore Sports Hub, che ospiterà anche il nuoto artistico. Piscina da 10 corsie in un impianto che può ospitare oltre 5.000 spettatori. La nazionale di nuoto partirà il 20 luglio.

I CONVOCATI E LO STAFF

Azzurri convocati

Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento)

Christian Bacico (Esercito / Como Nuoto)

Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia)

Anita Bottazzo (Fiamme Gialle / Imolanuoto)

Federico Burdisso (Esercito)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / Azzurra 91)

Sara Curtis (Esercito / CS Roero)

Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle / IC Bentegodi)

Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene)

Marco De Tullio (CC Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene)

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene)

Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene)

Francesca Fangio (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics)

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto)

Anita Gastaldi (Carabinieri / V02 Nuoto Torino)

Christian Mantegazza (Fiamme Gialle / Trezzo Nuoto)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Anna Chiara Mascolo (Esercito / H. Sport Firenze)

Massimiliano Matteazzi (In Sport Rane Rosse)

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia)

Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene)

Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91)

Bianca Nannucci (RN Florentia)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Benedetta Pilato (CC Aniene)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova My Sport)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse)

Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino)

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia)

Staff

Capo delegazione: Marco Bonifazi

Direttore tecnico: Cesare Butini

Tecnici: Fabrizio Antonelli, Gianluca Belfiore, Alberto Burlina, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Sandra Michelini, Thomas Maggiora, Paolo Palchetti, Claudio Rossetto, Antonio Satta

Medico federale: Lorenzo Marugo

Fisioterapisti: Stefano Amirante, Alessandro Del Piero e Paola Moreschi

IL CALENDARIO

Calendario (orari italiani, a Singapore + 6h)

Dirette su Raidue, RaiSport HD e Sky Sport

Domenica 27 luglio

A partire dalle 4:00

200m misti F – Batterie

400m stile libero M – Batterie

100m farfalla F – Batterie

50m farfalla M – Batterie

400m stile libero F – Batterie

100m rana M – Batterie

4x100m stile libero F – Batterie

4x100m stile libero M – Batterie

A partire dalle 13:00

13:02 400m stile libero M – Finale

13:13 100m farfalla F – Semifinale

13:23 50m farfalla M – Semifinale

13:32 400m stile libero F – Finale

13:48 100m rana M – Semifinale

13:59 200m misti F – Semifinale

14:16 4x100m stile libero F – Finale

14:27 4x100m stile libero M – Finale

Lunedì 28 luglio

A partire dalle 4:00

100m dorso F – Batterie

100m dorso M – Batterie

100m rana F – Batterie

200m stile libero M – Batterie

1500m stile libero F – Batterie

A partire dalle 13:00

13:02 100m rana M – Finale

13:10 100m farfalla F – Finale

13:18 100m dorso M – Semifinale

13:28 100m rana F – Semifinale

13:45 50m farfalla M – Finale

13:52 100m dorso F – Semifinale

14:07 200m stile libero M – Semifinale

14:19 200m misti F – Finale

Martedì 29 luglio

A partire dalle 4:00

50m rana M – Batterie

200m stile libero F – Batterie

200m farfalla M – Batterie

800m stile libero M – Batterie

A partire dalle 13:00

13:02 200m stile libero M – Finale

13:11 1500m stile libero F – Finale

13:34 50m rana M – Semifinale

13:48 100m dorso F – Finale

13:56 100m dorso M – Finale

14:09 200m stile libero F – Semifinale

14:26 200m farfalla M – Semifinale

14:38 100m rana F – Finale

Mercoledì 30 luglio

A partire dalle 4:00

50m dorso F – Batterie

100m stile libero M – Batterie

200m misti M – Batterie

200m farfalla F – Batterie

4x100m mista mixed – Batterie

A partire dalle 13:00

13:02 800m stile libero M – Finale

13:17 200m stile libero F – Finale

13:26 100m stile libero M – Semifinale

13:36 50m dorso F – Semifinale

13:50 200m farfalla M – Semifinale

13:59 50m rana M – Finale

14:11 200m farfalla F – Semifinale

14:29 200m misti M – Semifinale

14:41 4x100m mista mixed – Finale

Giovedì 31 luglio

A partire dalle 4:00

100m stile libero F – Batterie

200m dorso M – Batterie

200m rana F – Batterie

200m rana M – Batterie

4x200m stile libero F – Batterie

A partire dalle 13:00

13:02 200m farfalla F – Finale

13:11 100m stile libero F – Semifinale

13:21 200m misti M – Finale

13:30 100m stile libero M – Finale

13:43 200m rana F – Semifinale

13:56 50m dorso F – Finale

14:08 200m rana M – Semifinale

14:26 200m dorso M – Semifinale

14:38 4x200m stile libero F – Finale

Venerdì 1 agosto

A partire dalle 4:00

100m farfalla M – Batterie

200m dorso F – Batterie

50m stile libero M – Batterie

50m farfalla F – Batterie

4x200m stile libero M – Batterie

800m stile libero F – Batterie

A partire dalle 13:00

13:02 100m stile libero F – Finale

13:10 100m farfalla M – Semifinale

13:20 200m dorso F – Semifinale

13:33 50m stile libero M – Semifinale

13:42 200m rana M – Finale

13:56 200m dorso M – Finale

14:05 200m rana F – Finale

14:20 50m farfalla F – Semifinale

14:34 4x200m stile libero M – Finale

Sabato 2 agosto

A partire dalle 4:00

50m stile libero F – Batterie

50m dorso M – Batterie

50m rana F – Batterie

4x100m stile libero mista – Batterie

1500m stile libero M – Batterie

A partire dalle 13:00

13:02 50m farfalla F – Finale

13:09 50m stile libero M – Finale

13:17 200m dorso F – Finale

13:26 50m rana F – Semifinale

13:40 100m farfalla M – Finale

13:48 50m stile libero F – Semifinale

14:03 50m dorso M – Semifinale

14:17 800m stile libero F – Finale

14:37 4x100m stile libero mixed – Finale

Domenica 3 agosto

A partire dalle 4:00

400m misti M – Batterie

400m misti F – Batterie

4x100m mista M – Batterie

4x100m mista F – Batterie

A partire dalle 13:00

13:02 50m dorso M – Finale

13:09 50m rana F – Finale

13:17 50m stile libero F – Finale

13:29 1500m stile libero M – Finale

13:56 400m misti M – Finale

14:12 400m misti F – Finale

14:28 4x100m mista M – Finale

14:43 4x100m mista F – Finale