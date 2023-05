Real Madrid, Marca: Florentino Perez conferma Ancelotti per la prossima stagione

Dopo la netta sconfitta in semifinale di Champions League contro il Manchester City, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, e il presidente Florentino Perez si sono incontrati questa mattina a Valdebebas per parlare del futuro dell’allenatore. Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Marca, nonostante il pesante 4-0 subito contro i Citizens, la volontà di Perez è sempre stata quella di confermare l’allenatore italiano per un’altra stagione. Questa mattina, infatti, entrambi hanno manifestato la loro voglia di migliorare squadra e progetto in vista del futuro.

Il presidente ha chiarito che la rosa andrà rafforzata in accordo con la politica del club e, soprattutto, entrambi hanno concordato su come dovrebbe essere la rosa per renderla ancora più competitiva nonostante quest’anno abbiano vinto tre titoli e hanno raggiunto un anno in più le semifinali di Champions League. Carlo Ancelotti, dunque, non lascia ma raddoppia: il tecnico resta al Real Madrid per un altro anno con l’obiettivo di vincere ancora.