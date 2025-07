Nelle ultime ore, a quanto pare, i rumors hanno portato a un piccolo sfogo in diretta: di cosa si tratta in particolare.

Valentino Rossi è un pilota straordinario, che essenzialmente nel corso della sua lunga carriera è stato capace di ottenere un risultato più straordinario ed esaltante dell’altro.

Per quanto riguarda il presente, dopo il ritiro dal motociclismo avvenuto nel 2021 in MotoGP, si è dedicato alla sua famiglia e alle corse automobilistiche. E anche alla sua vita da imprenditore, che comunque gli ritaglia un bel po’ di spazio nel corso della sua quotidianità.

A partire dal team VR46, che lo vede come il proprietario in senso assoluto e che in linea generale dovrà prendere delle scelte importanti in ottica futura. Facciamo riferimento principalmente al futuro dei piloti chiamati a scendere in pista in vista dei prossimi anni. Proprio a riguardo di ciò, c’è stato un piccolo ma a dir poco rilevante sfogo nelle ultime ore, ecco di cosa si tratta nel dettagli.

MotoGP, sfogo in VR46: i dettagli

Pedro Acosta potrebbe passare dalla KTM alla Ducati del team VR46. Legato a un contratto fino al 2026, continua ad essere un obiettivo della casa costruttrice di Borgo Panigale, e in particolare del team del Dottore. Il manager Albert Valera vorrebbe portarlo alla corte di Rossi e Dall’Igna già per quanto riguarda la prosisma stagione, anche se non è affatto semplice lasciare il team austriaco.

A riguardo, comunque, Fabio Di Giannantonio ha voluto dire la sua in merito a tutte queste voci di mercato che spingono Acosta in Ducati. Specifichiamo che a prescindere da qualsiasi modo in cui la si veda, è molto difficile che quella attualmente in corso sia l’ultima stagione dello spagnolo in KTM, in virtù di un contratto che lega le parti fino al 2026. Per quanto le voci di mercato siano effettivamente intense e asfissianti, per arrivare alla conclusione di una trattativa del genere ci deve essere più di un bel po’ di buona volontà.

In ogni caso, il pilota ufficiale della VR46 Di Giannantonio ha voluto commentare un po ‘aspramente questa notizia in particolare: “Non mi interessa. Mi dispiace per la sua squadra, perché non è giusto parlare così tanto di un altro marchio. Forse dovrebbe concentrarsi sul suo box, perché ci sono molti piloti con KTM che stanno facendo bene”. Insomma, una presa di posizione abbastanza netta e che non ammette particolari repliche, almeno per il momento.