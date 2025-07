Dopo la storica vittoria ottenuta nell’ultimo turno dell’U20 Six Nations, questa sera gli Azzurrini del rugby proveranno ad avere ancora la meglio contro i pari età dell’Irlanda.

A Viadana, oggi, venerdì 4 luglio 2025, alle 20.30, gli Azzurrini del rugby di coach Santamaria saranno impegnati contro l’Irlanda.

Dopo la storica vittoria ottenuta nell’ultimo turno dell’U20 Six Nations (15-12), che rappresenta solo la seconda affermazione azzurra contro i Verdi nella storia delle due competizioni giovanili – l’altra fu nel 2017 (22-21) – l’Italia cercherà di replicare.

L’Irlanda ha superato la Georgia all’esordio (35-28) ed è imbattuta nelle ultime sette partite della fase a gironi del Mondiale U20 (6 vittorie, 1 pari).

Dove vedere Italia-Irlanda

Italia-Irlanda si disputerà questa sera alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max e in chiaro, in streaming, su Raiplay.