In Calabria, i due gruppi dell’Italia del volley, guidati dal Direttore Tecnico e primo allenatore Vincenzo Fanizza, hanno disputato tre importanti amichevoli contro la Repubblica Ceca, in vista dei prossimi impegni internazionali.

Si è concluso a Camigliatello Silano (CS) il collegiale di preparazione della Nazionale maschile Universiadi e del gruppo nazionale Under 21. In Calabria, i due gruppi guidati dal Direttore Tecnico e primo allenatore Vincenzo Fanizza hanno disputato tre importanti amichevoli contro la Repubblica Ceca, in vista dei prossimi impegni internazionali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Gli azzurrini della Nazionale Under 21 saranno infatti impegnati dal 21 al 31 agosto a Jiangmen, in Cina, per i Campionati Mondiali di categoria. La Nazionale maschile Universiadi, invece, prenderà parte ai Giochi Mondiali Universitari in programma a Berlino (Germania) dal 14 al 24 luglio.

Tornando alle amichevoli contro la Repubblica Ceca, il bilancio è stato molto positivo, con tre vittorie su tre incontri per la nazionale tricolore

Nel primo match, giocato martedì 1 luglio, il gruppo Universiadi ha superato la formazione ceca allenata da coach Nekola con il punteggio di 3-1 (25-20, 25-15, 22-25, 25-20).

Il giorno seguente, mercoledì 2 luglio, è stata la volta della Nazionale Under 21, che ha ottenuto una bella vittoria in rimonta per 3-2 (16-25, 22-25, 25-20, 25-18, 15-10). Top scorer dell’incontro amichevole Zlatanov con 15 punti messi a segno

Infine giovedì 3 luglio si è giocato il rematch, che ha visto ancora una volta prevalere gli azzurrini per 3-2 (25-16, 20-25, 25-21, 22-25, 15-13).

Un ottimo test, dunque, per entrambe le selezioni azzurre in vista dei rispettivi impegni estivi.

Nel corso del collegiale il presidente federale Giuseppe Manfredi e il vice presidente Massimo Sala hanno incontrato la nazionale under 21 maschile e il gruppo universiadi.

I TABELLINI



1° LUGLIO

ITALIA (Gruppo Universiadi)-REPUBBLICA CECA 3-1 (25-20, 25-15, 22-25, 25-20)

ITALIA: Crosato 11, Boninfante 2, Sani 10, Comparoni 10, Guzzo 15, Magalini 12, Catania (L). Cianciotta 7, Barotto 2, Fanizza, Orioli, Roberti 2. N.e. Gironi, Valbusa, Truocchio, Bonisoli. All. Fanizza.

REPUBBLICA CECA: Vitamvas 2, Pitner 9, Toth 7, Seidl 12, Pastrnak 7, Svoboda 2, Tlaskal (L). Chromec 1, Hermansky, Cerny 5. N.e. Waclaw, Novak, Capek. All. Nekola.

Durata: 24’, 23’, 26′.

Italia: a 11, bs 28, mv 8, et 35.

Repubblica Ceca: a 2, bs 19, mv 8, et 26.

2 LUGLIO

ITALIA (Under 21)-REPUBBLICA CECA 3-2 (16-25, 22-25, 25-20, 25-18, 15-10)

ITALIA: Selleri, Fedrici 1, Mati 16, Barotto 6, Zlatanov 15, Taiwo 10, Loreti (L). Mariani, Magliano 6, Frascio 17, Cappadona 3, Bonisoli. N.e. Morazzini, Galiano, Bergamasco, Valbusa. All. Fanizza.

REPUBBLICA CECA: Cerny 7, Chromec 4, Novak 10, Svoboda 7, Seidl 11, Pastrnak 12, Tlaskal (L). Vitamvas, Hermansky, Toth 1, Pitner. N.e. Waclaw, Capek. All. Nekola.

Durata: 22’, 28’, 27′, 24’, 14’.

Italia: a 8, bs 28, mv 12, et 44.

Repubblica Ceca: a 3, bs 18, mv 14, et 29.

3 LUGLIO

ITALIA (Under 21)-REPUBBLICA CECA 3-2 (25-16, 20-25, 25-21, 22-25, 15-13)

ITALIA: Zlatanov 7, Mati 12, Frascio 12, Magliano 7, Taiwo 2, Cappadona 2, Loreti (L). Barretta 1, Selleri 1, Barotto 5, Fedrici 13, Valbusa 3. N.e. Mariani, Morazzini, Galiano, Bergamasco, Bonisoli. All. Fanizza.

REPUBBLICA CECA: Toth 10, Chromec, Novak 12, Cerny 6, Seidl 18, Pitner 17, Waclaw (L). Tlaskal, Vitamvas 1, Hermansky, Svoboda 1. N.e. Pastrnak, Caoek. All. Nekola.

Durata: 22’, 25’, 27′, 27’, 17’.

Italia: a 4, bs 18, mv 12, et 35.

Repubblica Ceca: a 5, bs 26, mv 12, et 42.