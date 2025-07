Da venerdì a domenica i Campionati Italiani U20 e U23, con vista sulle rassegne europee di categoria di Atletica.

Sarà un weekend rovente per l’Atletica a Grosseto: 82 titoli italiani in palio, 1698 atleti in gara, 296 società rappresentate, con l’entusiasmo dei migliori giovani di tutta Italia che possono far continuare a sognare il movimento azzurro dopo la seconda storica vittoria agli Europei a squadre.

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio si gareggia in Toscana per i Campionati Italiani Juniores e Promesse, tra lo stadio Zecchini e il campo Palazzoli. Tre giornate ricchissime di talento e di sfide appassionanti con 20 titoli da assegnare il venerdì pomeriggio, 36 nelle dodici ore di competizioni del sabato e altri 26 nella mattinata della domenica.

Il focus è soprattutto sugli eventi internazionali di Bergen (Europei U23, 17-20 luglio) e di Tampere (Europei U20, 7-10 agosto), verso i quali Grosseto rappresenta un banco di prova per chi ha ottenuto lo standard e l’occasione di qualificarsi per chi ancora lo sta inseguendo. Ma molti dei protagonisti dell’evento hanno già debuttato con la Nazionale assoluta.

Gli atleti

In tre tornano da Madrid dove hanno alzato la Coppa Europa. Il saltatore in alto Matteo Sioli (Euroatletica 2002), già bronzo agli Europei indoor di Apeldoorn con 2,29, è iscritto ma deciderà se partecipare soltanto nelle ore precedenti alla gara, senza forzare alla luce del fastidio avvertito nel corso della splendida prova in Spagna (secondo con 2,27). Al Vallehermoso ha impressionato anche Erika Saraceni (Bracco Atletica) in gara a Grosseto nel triplo dopo il record italiano under 20 di 14,08 e il terzo posto all’esordio tra i big. Doppio impegno 100-200 per Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri), nel gruppo della staffetta a Madrid, già titolare nella staffetta 4×100 mista alle World Relays di Guangzhou, così come Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) che può sfrecciare su 100 e 200 tra le juniores: nella distanza più lunga la attende il confronto con la primatista italiana U20 Elisa Valensin (Fiamme Oro) di recente a 23.11, a soli due centesimi dal record.

Non c’è il rischio di annoiarsi, anzi. Il ‘cast’ è di prima qualità in entrambe le categorie, a dimostrazione di una generazione (2003-2004-2005 le promesse, 2006-2007 gli juniores) decisamente interessante. Tra gli altri, Stephen Awuah Baffour (Battaglio Cus Torino) e Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle) nello sprint, le mezzofondiste Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) e Federica Pansini (Esercito), l’ostacolista Celeste Polzonetti (Bracco Atletica), nei salti Aurora Vicini (Carabinieri, alto) e Great Nnachi (Carabinieri, asta), i lanciatori Rachele Mori (Fiamme Gialle, martello), Pietro Villa (Kronos Roma, giavellotto), Lucio Visca (Fiamme Gialle Simoni, giavellotto), tanta marcia con Alexandrina Mihai (Fiamme Oro), Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle), Alessio Coppola (Fiamme Oro), Serena Di Fabio (Polisport. Tethys Chieti).

MEI: “IL FUTURO DELLA NOSTRA NAZIONALE”

“Siamo lieti di tornare a ospitare i Campionati Italiani Juniores e Promesse a Grosseto – sottolinea il presidente FIDAL Stefano Mei – in un impianto che ha significato tanto per l’atletica italiana e internazionale, soprattutto a livello giovanile. L’evento sarà particolarmente rilevante in vista dei due campionati europei di categoria che ci attendono nei prossimi mesi, per gli U23 a Bergen e per gli U20 a Tampere: nelle giornate del 4, 5 e 6 luglio vedremo all’opera una generazione di atleti che potrà essere il futuro della nostra Nazionale. A tutti loro, auguro di vivere questa esperienza al massimo della proprie potenzialità”.

“Ospitare per la decima volta questo evento è un riconoscimento importante per Grosseto – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Per tre giorni, la nostra città sarà la capitale dell’atletica giovanile italiana: agli oltre 1600 atleti va il nostro più caloroso benvenuto e l’augurio di vivere un’esperienza all’altezza delle loro ambizioni. Queste giornate di sport rappresentano anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio, le nostre strutture e il ruolo di Grosseto nella promozione dello sport giovanile”.

“Grosseto conferma ancora una volta la sua tradizione verso questo sport, con particolare attenzione alle categorie giovanili – dichiara Adriano Buccelli, presidente della società organizzatrice Atletica Grosseto Banca Tema – è la terza volta in sei anni che lo stadio Carlo Zecchini ospita questo evento, e lo fa grazie agli impianti della città, che consentono lo svolgimento di manifestazioni di questo tipo. Anche nel 2025 siamo riusciti a coinvolgere centinaia di persone, tra staff e volontari, che si sono impegnate per la buona riuscita sin dal giorno che ci sono stati assegnati questi Campionati”.

TAVOLA ROTONDA

In occasione Tricolori U20 e U23, nella serata di sabato 5 luglio il Comitato Regionale FIDAL Toscana, in collaborazione con Assital e il Centro Studi & Ricerche FIDAL, organizza una tavola rotonda dal titolo “Caratteristiche fisiche e allenamento per il mezzofondo veloce”. Intervengono il caposettore delle discipline di endurance della Nazionale italiana Federico Leporati e il collaboratore Gianni Crepaldi. Appuntamento nella sala stampa dello stadio Zecchini alle 21.15.

DIRETTA STREAMING

La manifestazione sarà trasmessa integralmente in streaming su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace disponibile negli store digitali: diretta venerdì dalle 15, sabato dalle 8, domenica dalle 8.30. Nei giorni successivi è in programma anche un’ampia sintesi tv su RaiSport.