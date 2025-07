Fabiana Rinella, categoria al limite dei 55 kg, ha conquistato un magnifico bronzo ai Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica. Oggi Angela Casarola in lizza per il terzo gradino del podio.

La quarta giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica, in svolgimento al PalaMare di Caorle, ha regalato all’Italia una grande soddisfazione. Fabiana Rinella, categoria al limite dei 55 kg, ha conquistato un magnifico bronzo: nel match decisivo contro la francese Lilya Cohen, ha imposto la sua superiorità, chiudendo già nel primo tempo con un netto 10-0. È il primo podio azzurro della competizione! Rinella aggiunge così un altro metallo prezioso al suo giovane ma già ricco palmares.

Impegnate nelle eliminatorie, invece, Angela Crapio Casarola (53 kg), Maria Sofia Pira (57 kg), Alessia Casalino (62 kg), Emanuela Cervoni (65 kg), Anna Iodice (72 kg).

Il programma di oggi

Tra loro, una grandissima prestazione di Angela Casarola. La giovane lottatrice comasca, ancora diciassettenne, è partita battendo per superiorità tecnica la moldava Corina Bostan (11-0) ed ha poi replicato ai quarti di finale contro la russa Valertia Tsitova. Un incontro bellissimo, nel quale la russa è andata avanti di 6 punti in meno di un minuto e mezzo, ma che Angela ha ribaltato in suo favore in un tempo altrettanto breve: dopo 4 punti, infatti, Casarola, uscendo da un attacco di Tsitova, ha schienato l’avversaria non lasciando più spazio di reazione. Approdata in semifinale contro la polacca Ilona Valchuk, Angela ha di nuovo lottato molto bene, ma infine le ha dovuto cedere il passo sul risultato di 0-4. Oggi, nel tardo pomeriggio, ci sarà la sfida per il podio contro una tra Dorentina Nezaj e Vasilena Ilieva.

Rivedremo sulle materassine venete, oggi, anche Alessia Casalino, impegnata nei ripescaggi. Sconfitta dalla finalista tedesca Steigert, avrà domani una seconda chance per accedere alle fasi finali.

Sono state eliminate, invece, Maria Sofia Pira nei 57 kg, Manuela Cervoni nei 65 kg e Anna Iodice nei 72 kg.

Oggi, oltre alla finale di Casarola e al ripescaggio di Casalino, si accenderanno i riflettori sulla lotta libera maschile, con il debutto di cinque atleti azzurri – Riccardo Bonanno, Alessandro Dante Nini, Daniele Gubbiotti, Lorenzo Marchesini e Giuliano Spaccavento – tutti pronti a inseguire un posto sul podio continentale.

Come seguire l’evento in diretta

– Sorteggi, risultati e streaming su uww.org

– Approfondimenti, cronache e gallerie fotografiche su fijlkam.it