Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate nella sfida di doppio femminile a Wimbledon 2025 dalla coppia Chan/Krejicikova con l’eloquente punteggio 6-3 6-2.

Inizia nel modo peggiore possibile la giornata degli italiani a Wimbledon 2025 oggi, venerdì 4 luglio 2025. Sara Errani e Jasmine Paolini sono state, infatti, eliminate al secondo turno del doppio femminile dalla coppia Chan/Krejicikova 6-3 6-2.

