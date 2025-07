In arrivo a Torino Jonathan David, attaccante canadese classe 2000: oggi visite mediche e firma di un contratto quinquennale.

Jonathan David è atteso oggi in città per i test fisici di rito. L’attaccante canadese, ex Lille, arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto. Il suo profilo convince per caratteristiche tecniche e personali, considerate ideali per l’attacco di Tudor. Nei piani bianconeri, David va ad insediarsi come una delle principali pedine offensive, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte centravanti.

Il nodo economico, uno dei più delicati, pare finalmente risolto tra le parti. L’accordo prevede infatti un quinquennale fino al 2030, con ingaggio netto di circa 6 milioni a stagione più bonus annuali fino a 2 milioni. L’operazione, pur a costo zero di cartellino, avrà un impatto economico importante nei conti societari, ma rientra nei parametri stabiliti dal club.

Operazione David: dettagli economici e strategici

La trattativa si è protratta per settimane, ma la volontà comune ha portato alla fumata bianca proprio in questi giorni. La Juve investirà circa 15 milioni tra bonus di firma e le commissioni all’entourage, con un costo lordo stimato di 14 milioni per la stagione 2025‑26 e ammortamento su cinque anni. Il risparmio rispetto alle richieste iniziali dell’entourage, valutate intorno ai 20‑25 milioni, è stato possibile grazie all’intervento diretto del giocatore, che è attenuato le pretese.

David, versatile e rapido, è una punta moderna, capace di muoversi sia da terminale centrale sia arretrata per partecipare alla manovra. Arriva motivato dal Lille e con solide cifre nella nazionale canadese (36 gol in 67 presenze) .La sua firma oggi, dopo le visite, segnerà l’inizio di un nuovo capitolo offensivo per la Juve, che punta non solo su David ma guarda anche a possibili innesti come Osimhen o Kolo Muani per completare il reparto, in vista della nuova stagione.