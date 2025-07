Alla Sports Hall di Trsteni, per i Mondiali di volley Under 19, la Nazionale italiana batte il Belgio in quattro set, con il risultato di 3-1.

Seconda vittoria per la nazionale under 19 femminile in altrettante partite della rassegna iridata di categoria che si sta disputando in Serbia e Croazia. Le azzurrine di Roberta Maioli, dopo il Cile all’esordio, battono anche il Belgio con il punteggio di 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Alla Sports Hall di Trstenik (Serbia) la top scorer dell’incontro è Caterina Peroni, autrice di 18 punti, seguita dalla belga Maes (13). Da segnalare anche altre tre azzurrine in doppia cifra: Tosini (12), Caruso e Talarico (10).

L’Italia tornerà in campo domani, oggi, venerdì 4 luglio alle ore 21.15, contro la Tunisia; formazione che ha perso entrambe le partite disputate in questa manifestazione contro Cina e Giappone.

CRONACA

Primo parziale molto complicato per l’Italia. Il Belgio parte subito forte, si porta sul 2-7 e costringe Roberta Maioli a richiamare le sue ragazze in panchina. Il time-out non cambia però il ritmo di gioco delle azzurrine che soffrono molto le avversarie e vengono staccate (5-10, 9-14, 17-21). Il primo set point viene sfruttato dalle belghe che grazie ad un attacco di Vlahovic conquistano la frazione con il punteggio di 17-25.

L’Italia non si scoraggia e nel secondo set, dopo un breve equilibrio iniziale (4-4), preme subito sull’acceleratore conquistando un importante vantaggio sul Belgio (8-4, 10-6, 16-9). Il gap è troppo ampio per essere colmato e questo permette alle azzurrine di riportare il match in parità chiudendo sul 25-12.

Il terzo parziale mette in evidenza due compagini molto determinate e dopo una prima parità iniziale (2-2, 7-7), l’Italia prova a scappare portandosi prima sul 10-8 e poi sul 15-13. Il Belgio resta attaccato alle azzurrine e ristabilisce l’equilibrio sul 18-18. Il finale sorride però alle ragazze di Maioli che arrivano al +4 sul 24-21 e grazie a un attacco out delle avversarie trasformano nel 2-1 la prima palla set (25-21).

Nella quarta frazione le azzurrine mettono in mostra tutte le loro qualità, il Belgio non tiene il passo dell’Italia e si ritrova subito sotto nel punteggio (5-0, 7-1, 10-6). Il +10 sul 22-12 dimostra tutta la forza di Spaziano e compagne che, poco dopo, grazie ad un attacco di Caterina Peroni conquistano il set con il punteggio di 25-14 e archiviano la pratica Belgio.

TABELLINO | ITALIA – BELGIO 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)



ITALIA: Peroni 18, Quero 8, Spaziano 3, Tosini 12, Talarico 10, Caruso 10, Bonafede (L). Manda, Cornelli. N.e. Guerra, Susio, Gordon. All. Maioli.

BELGIO: Maes 13, Hall 2, Vlahovic 9, Hoste, 8, Weyers 4, Vanassche 2, Debout (L). Joosen 2, Deleu 5, Timmermans, Josevski, Peeters. All. Vande Velde.

Arbitri: Zulfugarov Eldar (AZE), Rashed Amany (EGY)

Durata set: 25’, 19’, 24’, 23’

Italia: a 7, bs 11, mv 7, et 27

Belgio: a 3, bs 14, mv 5, et 31

IL GIRONE DELL’ITALIA | POOL D

Italia, Giappone, Cina, Tunisia, Belgio, Cile.

I RISULTATI NELLA POOL DELL’ITALIA 03/07

Giappone – Tunisia 3-0 (28-26, 25-19, 25-18)

Cina – Cile 3-0 (25-17, 25-19, 25-15)

Italia – Belgio 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)

LA CLASSIFICA DELLA POOL D DOPO LA SECONDA GIORNATA

Cina 2V 0S (6pt), Giappone 2V 0S (6pt), Italia 2V 0S (6pt), Belgio 0V 2S (0pt), Tunisia 0V 2S (0pt), Cile 0V 2S (0pt).

LA FORMULA DEL TORNEO

Le 24 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, che giocheranno la manifestazione con la formula del round-robin.

Le prime quattro squadre classificate di ciascuna pool accederanno agli ottavi di finale per poi proseguire il loro percorso con quarti di finale, semifinali e finali.

Le formazioni che usciranno sconfitte dagli ottavi di finale giocheranno i playoff per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto, mentre le ultime due classificate di ogni pool giocheranno per i piazzamenti dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA



Italia-Cile 02/07, ore 21.15 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

Italia-Belgio 03/07, ore 21.15 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)

Italia-Tunisia 04/07, ore 21.15

Italia-Cina 06/07, ore 21.15

Italia-Giappone 07/07, ore 21.15

DIRETTA STREAMING

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta su Volleyballworld TV QUI e sul canale YouTube di Volleyball World QUI. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.