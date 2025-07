Tutti gli incontri in programma in un fine settimana che promette di essere ad alta intensità per gli appassionati di rugby: dove seguire i match.

Fine settimana ad alta intensità per gli appassionati di rugby, che potranno seguire una ricca programmazione tra World Rugby U20 Championship, Women’s Summer Series e Test Match estivi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’Italia sarà protagonista su più fronti, con gli Azzurrini impegnati nel Mondiale di categoria, la Nazionale femminile U20 al via nella Women’s Summer Series e la Squadra Maggiore attesa da un affascinante confronto estivo contro i Campioni del Mondo in carica.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sulle piattaforme indicate, per garantire al pubblico la possibilità di seguire ogni sfida in tempo reale.

Venerdì 4 luglio

Ore 15:30 – in diretta su Sky Sport Max

World Rugby U20 Championship

Francia v Galles

Ore 15:30 – in diretta su therugbychannel.it

World Rugby U20 Championship

Australia v Scozia

Ore 18:00 – in diretta su Sky Sport Max

World Rugby U20 Championship

Inghilterra v Sudafrica

Ore 18:00 – in diretta su therugbychannel.it

World Rugby U20 Championship

Nuova Zelanda v Georgia

Ore 20:30 – in diretta su Sky Sport Max e Raiplay

World Rugby U20 Championship

Irlanda v Italia

Ore 20:30 – in diretta su therugbychannel.it

World Rugby U20 Championship

Argentina v Spagna

Sabato 5 luglio

Ore 9:00 – in diretta su Sky Sport Max

Test Match Maschile

Nuova Zelanda v Francia

Ore 14:00 – in diretta su federugby.it

Women’s Summer Series

Francia v Italia

Ore 17:10 – in diretta su Sky Sport Max

Summer Tour Maschile

Sudafrica v Italia

Ore 21:40 – in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 258

(se concomitanza con Wimbledon, solo su 258)

Test Match Maschile

Argentina v Inghilterra