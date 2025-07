Mondiale per Club: Vittoria del Fluminense per 2 a 1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi, vola dritta in semifinale

Fluminense e Al Hilal sono scese in campo, al Camping World Stadium ad Orlando, nel match valido per il primo quarto di finale del Mondiale per Club.

Per arrivare ai quarti entrambe le squadre hanno dovuto affrontare due avversari molto importanti. La squadra di Inzaghi ha, infatti, battuto il Manchester City; mentre i brasiliani hanno estromesso dalla competizione l’Inter di Chivu.

Fluminense – Al Hilal: la partita

Partita che ha emozionato sin da subito con il minuto di silenzio, all’inizio del match, in memoria di Diogo Jota e il fratello André Silva, i connazionali Ruben Neves e Joao Cancelo si sono lasciati andare all’emozione.

La partita inizia lentamente con poche occasioni, ma qualcosa cambia al minuto 41: il Fluminense sblocca il match con Martinelli: stop in area e tiro di mancino verso l’incrocio dei pali.

L’Al-Hilal spinge cercando di trovare il pareggio prima della fine del primo tempo. Al 45+2′ sembra trovare un calcio di rigore: Xavier sgambetta involontariamente Marcos Leonardo. L’arbitro viene richiamato, però, dal VAR e dopo aver rivisto l’azione al monitor cambia la sua decisione. Finisce il primo tempo 1 a 0 per il Fluminense.

Secondo tempo

È durante la ripresa, minuto 51’, che la squadra di Simone Inzaghi trova il gol del pareggio grazie a Marcos Leonardo che segna l’ennesimo gol del suo Mondiale per Club: il quarto del torneo. Il brasiliano segna su calcio d’angolo: Koulibaly schiaccia di testa, Marcos Leonardo la stoppa e da distanza ravvicinata sigla così l’1-1.

Pareggio che dura pochi minuti dal momento che al 70’ torna in vantaggio il Fluminense con Hercules, entrato dalla panchina: è lo stesso giocatore che aveva segnato il secondo gol contro l’Inter.

Prima del fischio finale dell’arbitro la squadra di Simone Inzaghi attacca sperando di trovare il gol del pareggio. Vero e proprio assalto finale dell’Al-Hilal che tiene tutti i tifosi con il sospiro sospeso. Al 90′ in area di rigore si abbracciano Koulibaly e Thiago Santos: il difensore dell’Al-Hilal cade ma l’arbitro lascia proseguire. Protesta dei giocatori così come Simone Inzaghi.

Sette i minuti di recupero assegnati dove il Fluminense cerca di proteggere il risultato e riesce ad accedere dopo 99 minuti alla semifinale del Mondiale per Club, dove troverà la vincente di Palmeiras-Chelsea, senza gli squalificati Martinelli e Freytes.

Sospiro di sollievo quindi per la squadra brasiliana, che si conferma essere tra le migliori quattro squadre del mondo. Eliminato così l’Al- Hilal di Simone Inzaghi.