Tabellone Wta Osaka 2023: Zhu prima testa di serie, nessuna italiana al via

Il tabellone completo del Wta Osaka 2023. Sul cemento giapponese inizia la stagione asiatica post Us Open con poche stelle, ma tante buone giocatrici ai nastri di partenza: la testa di serie numero uno è la cinese Zhu che affronterà la connazionale Wang. La parte bassa del tabellone è presidiata dalla tedesca Tatjana Maria, testa di serie numero due del seeding, e dalla ceca Linda Fruhvirtova. Ai nastri di partenza anche la kazaka Yulia Putintseva, mentre nessuna italiana è presente in Giappone per questo torneo. Di seguito gli accoppiamenti ed il tabellone aggiornato con tutti i risultati.

TABELLONE WTA OSAKA

PRIMO TURNO

(1) Zhu vs Wang

Uchijma vs Q

Q vs Parry

Marino vs (7) Hibino

(3) Wang vs Teichmann

Q vs Q

Q vs Friedsam

Shnaider vs (6) Putintseva

(8) Baindl vs Krueger

Golubic vs Ponchet

Niemeier vs Kalinskaya

Dart vs (4) Fruhvirtova

(5) Podoroska vs Yuan

Hontama vs Jang

Q vs Doi

Udvardy vs (2) Maria