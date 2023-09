Wta Osaka 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Osaka 2023, evento in programma da lunedì 11 a domenica 17 settembre sul cemento giapponese. A guidare il seeding è l’ucraina Lesia Tsurenko, seguita da Lin Zhu e Linda Fruhvirtova. Non ci sono giocatrici italiane ai nastri di partenza. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Giappone è di €241.400, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 OSAKA 2023

Il montepremi ufficiale non è stato ancora reso noto. Di seguito il montepremi dell’ultima edizione del Wta 250 di Osaka.

PRIMO TURNO – € 1.960 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.170 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.750 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.710 (110 punti)

FINALISTA – € 19.920 (180 punti)

VINCITRICE – € 40.030 (280 punti)