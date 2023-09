Probabili formazioni Monza-Lecce, quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Lecce, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine brianzola vuole rialzare la testa dopo la pesante debacle, per 3-0, arrivata contro l’Atalanta prima della sosta. I pugliesi invece sono in gran forma, e sono al terzo posto del campionato, a 7 punti, assieme alla Juventus. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 17 settembre e potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, ecco le possibili scelte dei due tecnici Raffaele Palladino e Roberto D’Aversa.

Le probabili formazioni di Monza-Lecce

MONZA – Palladino dovrebbe confermare in blocco il reparto arretrato, gli unici dubbi riguardano il reparto offensivo con Dany Mota sfavorito sul neo arrivato Colombo. Caprari certo del posto, alle spalle degli attaccanti dovrebbe esserci Colpani.

LECCE – D’Aversa dovrebbe confermare il reparto offensivo composto da Strefezza, Almqvist e Banda, mentre a centrocampo spazio a Rafia, Ramadani e Gonzalez, ma occhio a Oudin che scalpita.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani; Caprari, Colombo.

Ballottaggi: Colombo 60% – Mota 40%, Birindelli 60% – Kyriakopoulos 40%.

Indisponibili: D’Ambrosio, Bettella.

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Almqvist.

Ballottaggi: Kaba 60% – Gonzalez 40%.

Indisponibili: –

Squalificati: –