Probabili formazioni Roma-Empoli: quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Empoli, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Olimpico si affrontano due delle deluse di questo avvio di stagione. Un punto per i giallorossi in tre partita, zero per gli azzurri di Zanetti. Josè Mourinho spera di invertire la rotta tra le mura amiche in una partita che vede le due squadre costrette a dare una scossa al campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

ROMA – Abraham e Kumbulla a parte, Mourinho dovrebbe recuperare diversi giocatori. Dybala, Renato Sanches, Aouar e anche Azmoun. Possibile chance dal 1′ per Romelu Lukaku, mentre Pellegrini tornerà dal 1′. Mancini, Smalling e Llorente in difesa. Karsdorp favorito su Celik, così come Spinazzola lo è su Zalewski.

EMPOLI – Caputo guida l’attacco. Cancellieri, Baldanzi e Gyasi alle sue spalle. Luperto e Ismajli in difesa.

Le probabili formazioni di Roma-Empoli

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Llorente 55% – Ndicka 45%; Karsdorp 55% – Celik 45%; Cristante 60% – Paredes 40%; Spinazzola 55% – Zalewski 45%; Lukaku 60% – Belotti 40%

Indisponibili: Abraham, Kumbulla

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo

Ballottaggi: Caputo 65% – Destro 35%,

Indisponibili: Caprile

Squalificati: –