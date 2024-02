Fiorentina-Frosinone, Nico Gonzalez: “Mi fa piacere giocare con Belotti”

“Avevamo bisogno di questa vittoria, era tanto che non vincevamo una partita. Abbiamo lavorato tanto questa settimana ed oggi abbiamo dimostrato di saper reagire”. A dirlo è Nico Gonzalez commentando ai microfoni di Sky Sport il 5-1 inflitto al Frosinone nel lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A. “È tanto tempo che non giocavo dal 1′, sono contento perché ho fatto gol, la squadra ha vinto e inoltre Belotti ha dimostrato quanto è utile e che c’è sempre – ha aggiunto l’esterno argentino -. Mi fa piacere giocare con lui. Io a sinistra? Appena sono arrivato a Firenze il mister mi ha chiesto di giocare a sinistra, poi lui ha deciso di mettermi a destra, io lavoro per la squadra quindi cerco sempre di dare una mano alla squadra. Ho sbagliato un gol di destro, uno di sinistro ma ancora ne sono capace di farli”. Sui rigori: “Il prossimo rigore lo batterò sempre alla stessa maniera, non mi tirerò indietro – ha proseguito Gonzalez, ricordando il penalty fallito contro l’Inter -. Devo imparare, i portieri ti studiano quindi posso crescere. Il mio gol? Penso che il prossimo rigore lo tirerò di destro…”.