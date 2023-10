Tabellone Masters 1000 Shanghai 2023: Alcaraz guida il seeding, presenti cinque azzurri

Il tabellone e gli accoppiamenti del Masters 1000 di Shanghai 2023, che ritorna nel circuito dopo un lungo stop causato dalla pandemia. Sul cemento della Cina, in virtù dell’assenza di Novak Djokovic, il primo favorito del seeding è Carlos Alcaraz, seguito da Daniil Medvedev e Holger Rune. Accreditati di una testa di serie anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente numero 6 e 17, e dunque esentati dal primo turno. Niente bye invece per Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini (al quale gli organizzatori hanno riservato una wild card), che completano la spedizione italiana. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento.

TABELLONE MASTERS 1000 SHANGHAI

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Alcaraz bye

Borges vs Barrere

Q vs Muller

(30) Evans bye

(18) Dimitrov bye

Vukic vs Carballes Baena

Q vs Q

(13) Khachanov bye

(10) Tiafoe bye

Q vs Sonego

Thompson vs Q

(23) Jarry bye

(27) Lehecka bye

(WC) Schwartzman vs Van Assche

Watanuki vs (WC) Shang

(7) Fritz bye

(4) Tsitsipas bye

Q vs Djere

Van de Zandschulp vs O’Connell

(32) Humbert bye

(21) Struff bye

Popyrin vs Arnaldi

Wolf vs Cachin

(15) Norrie bye

(12) Paul bye

Varillas vs Ofner

Kotov vs Fils

(24) Davidovich Fokina bye

(31) Mannarino bye

Shevchenko vs Q

Karatsev vs Halys

(5) Rublev bye

PARTE BASSA

(8) Ruud bye

Altmaier vs Nishioka

Q vs Hanfmann

(29) Eubanks bye

(23) Griekspoor bye

Lajovic vs Wawrinka

Rinderknech vs Marozsan

(11) De Minaur bye

(16) Hurkacz bye

Kokkinakis vs (WC) Fognini

Purcell vs Q

(17) Musetti bye

(28) Etcheverry bye

Zheng vs Gasquet

Nakashima vs Zapata Miralles

(3) Rune bye

(6) Sinner bye

Giron vs Galan

Q vs Daniel

(25) Baez bye

(19) Shelton bye

Munar vs (WC) Te

Safiullin vs Murray

(9) Zverev bye

(14) Auger-Aliassime bye

Q vs Fucsovics

Moutet vs McDonald

(20) Cerundolo bye

(26) Korda bye

Kecmanovic vs (WC) Bu

Q vs Garin

(2) Medvedev bye