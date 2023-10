LIVE – Rublev-Hurkacz 3-6 6-3 6-7(8), finale Masters 1000 Shanghai 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Rublev-Hurkacz, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor). Per tutti e due non sarebbe il primo titolo della carriera in un appuntamento di questa categoria. Il russo ha trionfato quest’anno sulla terra rossa di Montecarlo mentre il bombardiere polacco si è imposto nel 2021 a Miami, sconfiggendo nell’ultimo atto proprio il nostro Jannik Sinner. Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di semifinale. Rublev ha domato il veterano bulgaro Grigor Dimitrov mentre Hurkacz ha spento i sogni di gloria dello statunitense Sebastian Korda.

Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità (2-2) ma il moscovita conduce per 2-1 nelle sfide andate in scena sulle superfici rapide. Il match, vista l’enorme posta in palio, non presenta un chiaro favorito, come dimostra anche l’equilibrio delle quote dei bookmakers. Tanta tensione soprattutto per Rublev, che con una vittoria metterebbe una seria ipoteca sulla sua qualificazione alle ATP Finals di Torino. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Rublev e Hurkacz pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata sullo Stadium Court con inizio fissato non prima delle ore 10.30 italiane (le 16.30 locali).

RUBLEV-HURKACZ 3-6 6-3 6-7(8)

GAME, SET & MATCH HURKACZ!!!!

TERZO SET – E vince Hurkacz! Gioia per il polacco, ira di Rublev che se la prende con la racchetta!

TERZO SET – Torna la prima vincente di Hurkacz. Match point n°4

TERZO SET – E non chiude!!! Gran risposta di Rublev, che poi comanda lo scambio: 8-8

TERZO SET – Dritto nell’angolo di Hurkacz! Terzo match point, ma questo è sul servizio!

TERZO SET – Sbaglia con il dritto polacco: 7-7

TERZO SET – E con un altro ace Hurkacz si procura il secondo match point.

TERZO SET – E Hurkacz piazza l’ace del 6-6.

TERZO SET – Con l’ace di Rublev arriva il match point: 6-5

TERZO SET – E il russo sbaglia il rovescio: 5-5

TERZO SET – Rublev ha due servizi a disposizione per chiudere sul 5-4.

TERZO SET – Si gira sul 4-2 Rublev.

TERZO SET – Minibreak in apertura per il russo.

TERZO SET – Rublev a zero. Il titolo si deciderà al tie-break del terzo set.

TERZO SET – Hurkacz continua il suo dominante set al servizio: 5-6

TERZO SET – Rublev si salva! Tre punti di fila e siamo 5-5.

TERZO SET – CON L’ACE RUBLEV ANNULLA UN MP!

TERZO SET – L’ira di Rublev contro i fotografi, colpevoli secondo lui di muoversi durante il punto.

TERZO SET – E arriva il match point per Hurkacz.

TERZO SET – Hurkacz spinge, viene avanti e si porta a due punti dal match: 40-40

TERZO SET – In un amen anche Hurkacz: 4-5

TERZO SET – I servizi continuano a farla da padrona: 4-4

TERZO SET – Ne esce ancora bene Hurkacz: 3-4

TERZO SET – Due errori di rovescio di Hurkacz in questo settimo game: 30-30

TERZO SET – Tutto facile per Rublev. Chiude con l’ace il russo: 3-3

TERZO SET – Hurkacz questa volta si salva da 15-30: 2-3

TERZO SET – Rublev si riporta in parità: 2-2

TERZO SET – E grazie al servizio si salva anche Hurkacz: 1-2

TERZO SET – Ace ad annullare la palla break: 40-40

TERZO SET – Sbaglia con il rovescio Hurkacze ora c’è da fronteggiare una pericolosa palla break.

TERZO SET – Il russo si salva e si porta sull’1-1.

TERZO SET – Gioca bene con il dritto il russo: Ad-40

TERZO SET – Dal 40-15 Rublev è ora lui in difficoltà: 40-40

TERZO SET – Il polacco ne esce alla grande. Quattro punti di fila e vince il game: 0-11

TERZO SET – Hurkacz immediatamente in difficoltà: 0-30

SECONDO SET RUBLEV 6-3

SECONDO SET – E il russo chiude a zero: 6-3 e si va al terzo.

SECONDO SET – Tre palle set per Rublev.

SECONDO SET – Con il decimo ace del match, il terzo del set, Hurkacz tiene: 5-3

SECONDO SET – Tiene anche il russo che si garantisce la possibilità di servire per il set: 5-2

SECONDO SET – Riprende a macinare punti con la battuta Hurkacz: 4-2

SECONDO SET – Dal 30-30 due servizi vincenti per Rublev: 4-1

SECONDO SET – Prova a rimanere nel set Hurkacz: 3-1

SECONDO SET – Consolida il vantaggio il russo: 3-0

SECONDO SET – Gran game di Rublev! Arriva il break: 2-0!

SECONDO SET – Sembra un altro Rublev ora. Dritto vincente e prima palla break.

SECONDO SET – Ma per la prima volta il russo porta Hurkacz ai vantaggi: 40-40

SECONDO SET – Rublev riesce a rispondere ma sbaglia poi con il dritto: 40-30

SECONDO SET – Attenzione, 30-30 sul servizio di Hurkacz. Non accade tutti i games..

SECONDO SET – Rublev parte bene nel secondo parziale: 1-0

PRIMO SET HURKACZ 6-3

PRIMO SET – Due set point Hurkacz. Rublev frustrato per le poche chances in risposta: 40-15

PRIMO SET – Rublev riesce a interrompere la striscia del suo avversari. Tiene e va sul 3-5.

PRIMO SET – Dominante Hurkacz al servizio. Tutti punti diretti per salire sul 2-5.

PRIMO SET – Hurkacz ottiene il break. Rublev nervosissimo con il suo angolo.

PRIMO SET – Rublev annulla anche una seconda palla break, ora però ne arriva una terza.

PRIMO SET – Annullata con una prima vincente a 194 km/h.

PRIMO SET – Ed ecco che arriva la prima palla break del match: 30-40

PRIMO SET – A zero Hurkacz. Nei suoi turni di servizio non si gioca: 2-3

PRIMO SET – Sbaglia il polacco. Poi sul 40-30 chiude con lo smash Rublev: 2-2

PRIMO SET – Primo momento complicato da gestire per Rublev: 30-30

PRIMO SET – Tutto facile ancora per il polacco alla battuta: 1-2

PRIMO SET – Molto solido anche il primo turno di Rublev: 1-1

PRIMO SET – Inizia senza problemi Hurkacza nel game d’apertura: 0-1

PRIMO SET – Si parte con il polacco al servizio.

10:30 – Buongiorno, amici di Sportface. A Shanghai è tutto pronto per l’atto finale di questo Masters 1000 tra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz.