Nazionale: squadra al lavoro a Coverciano, domani si parte per Londra

Dopo la vittoria per 4-0 contro Malta, l’Italia di Luciano Spalletti torna al lavoro a Coverciano, per preparare gli ultimi dettagli in vista della partita contro l’Inghilterra. La sfida, che si terrà a Wembley, sarà decisiva per il percorso in vista degli Europei 2024. Gli azzurri hanno avuto la mattina libera, per poi tornare in campo nel pomeriggio per lavorare in diversi gruppi. Il ct deciderà nelle prossime ore gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto. La Nazionale lascerà Coverciano domani pomeriggio per partire in direzione di Londra, ma senza Zaccagni, che ha lasciato il ritiro per un problema alla caviglia.