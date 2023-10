Tabellone Atp Vienna 2023: Medvedev e Sinner primi favoriti del seeding, al via Musetti e Arnaldi

Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno dell’Atp 500 di Vienna, in programma dal 23 al 29 ottobre. Primo turno da brividi per Jannik Sinner, che debutterà contro uno dei giocatori più in forma del momento, ovvero Ben Shelton. E’ andata meglio a Matteo Arnaldi, che sfiderà un qualificato, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà contro Grigor Dimitrov. A guidare il seeding è Daniil Medvedev, seguito da Sinner e Rublev. Al via altri due top 10 come Tsitsipas e Zverev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE ATP 500 VIENNA 2023

PRIMO TURNO

(1) Medvedev vs Fils

Dimitrov vs Musetti

Wolf vs Lehecka

Safiullin vs (8) Khachanov

(4) Tsitsipas vs (WC) Thiem

Vukic vs Q

Karatsev vs (WC) Gojo

Q vs (6) Paul

(5) Zverev vs (WC) Ofner

Norrie vs Q

Q vs Arnaldi

Popyrin vs (3) Rublev

(7) Tiafoe vs Evans

Monfils vs Altmaier

McDonald vs Cerundolo

Shelton vs (2) Sinner