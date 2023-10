Ligue 1, polemica per l’esultanza di Mbappè contro il Brest: il tweet del francese

In Francia tiene banco la vicenda legata a Kylian Mbappè che poche ore fa con il suo PSG ha segnato contro il Brest, festeggiando il gol andando sotto i tifosi, appunto, del Brest. Bertrand Latour ha sottolineato il fatto specificando che l’esultanza non poteva passare inosservata soprattutto considerando che l’asso parigino sia il capitano della nazionale francese. Dopo poco è arrivata la risposta dell’asso del PSG che ha messo in chiaro la situazione non lasciando alcun dubbio.

Il fenomeno del PSG ha postato un tweet per specificare al meglio la situazione: “Beh, certo, e avrei dovuto anche cantare con loro quando hanno insultato il mio compagno di squadra. Alcuni non hanno davvero mai messo piede su un campo di calcio, indipendentemente dal livello….“.