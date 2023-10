Tennis, decimo titolo in carriera per Jannik Sinner: eguagliato Panatta

Grazie al successo in finale ai danni di Medvedev, Jannik Sinner si è laureato campione dell’Atp 500 di Vienna 2023, vincendo il decimo torneo in carriera. Un successo prestigioso che consente al classe 2001 di eguagliare Adriano Panatta come tennista italiano più titolato della storia. Adesso entrambi guidano infatti questa classifica con 10 titoli, ma il tempo è ovviamente dalla parte di Sinner, che ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé.