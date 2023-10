Gauff-Jabeur stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Coco Gauff affronta Ons Jabeur nel match valido per la fase a gironi delle Wta Finals di Cancun 2023. Sesto confronto in carriera tra le due giocatrici, determinate ad iniziare al meglio il torneo e mettere subito in discesa il discorso qualificazione alle semifinali. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Gauff, a caccia di un’altra affermazione dopo il prestigioso trionfo agli US Open. Jabeur invece non ha convinto particolarmente in questa stagione ed è anche reduce da un problema al ginocchio che ha compromesso le sue ultime uscite. Guai però a sottovalutarla, specialmente visto l’ampio repertorio che possiede, in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie.

Gauff e Jabeur scenderanno in campo stasera, lunedì 30 ottobre, non prima della mezzanotte italiana. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.